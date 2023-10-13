На его базе создадут два высших учебных заведения, однако НАУ не соглашается с таким решением.

Национальный авиационный университет (НАУ) реорганизуют, создав два новые высшие учебные заведения - Киевский авиационный институт и украинскую летную академию в Кропивницком.

Как сообщил в Telegram вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, правительство приняло сегодня соответствующее постановление.

"Важное решение для развития украинского авиапилотирования, производства дронов, развития defense-tech и национальной безопасности Украины. Во время войны все должны работать на повышение обороноспособности государства", - указал Федоров.

По его словам, университет не показал эффективности, хотя должен был стать центром развития авиапилотирования и разработки БПЛА Украины. Поэтому, учитывая то, что государство не увидело от НАУ разработки "ни одного дрона" с начала российского вторжения, а также, учитывая регулярные жалобы студентов в адрес руководства университета и "земельные скандалы" по отчуждению его территорий, заведение решили ликвидировать.

По информации Федорова, Министерство образования не единожды получало письма от коллектива летной академии Национального авиационного университета города Кропивницкое с просьбой отделить их заведение от НАУ. Летная академия имеет цеха по производству беспилотников, которые могут работать на нашу обороноспособность, но под руководством другого ЗВО их возможности ограничены.

Федоров отметил, что теперь образовательные учреждения будут иметь новых руководителей и станут центрами, где будут создавать технологии для победы.

"Будут проактивными, инновационными и готовыми оперативно реагировать на запросы общества и государства", - подчеркнул министр цифровой трансформации.

Он добавил, что студенты и преподаватели продолжают работать и учиться. Реорганизация не изменит условий труда или уровня зарплат преподавателей, а студенты в дальнейшем будут получать знания в Киевском авиационном институте и украинской государственной летной академии.

Также чиновник сообщил, что Киевский авиационный институт будет иметь наблюдательный совет с расширенными полномочиями. Совет будет контролировать расходование средств учреждения, систему образования, назначение ректоров и деканов во время трансформации университета. В Совет присоединятся представители бизнеса, госорганов всех уровней, местного самоуправления и выпускники НАУ.

В то же время на сайте НАУ появилась заявление, в которой отмечается, что вуз готовит иск в суд на решение правительства о реорганизации и ликвидации учебного заведения.

"Указанное решение противоречит действующему законодательству, грубо нарушает принципы автономии ЗВО, гарантированные Законами Украины, а также является таким, что наносит непоправимый ущерб авиационной отрасли государства и имиджу Украины. Указанное решение КМУ, НАУ собирается обжаловать в суде", - говорится в заявлении.

Скандалы, связанные с Национальным авиационным университетом

Как сообщал УНИАН, в апреле 2021 года стало известно, что кум экс-министра образования Дмитрия Табачника и бывший советник Николая Азарова Максим Луцкий, который стал ректором Национального авиационного университета, подозревается в организации вывода денег вкладчиков "Терра Банка" - там он завел счета преподавательского и студенческого состава НАУ. Кроме того, по информации СМИ, в 2010 году Луцкий, как народный депутат, голосовал за Харьковские соглашения, факт заключения которых расследуется СБУ. Луцкий оставался во главе заведения до этого времени.

Украина хочет создать Кремниевую долину в Крыму

Украина также хочет создать свою Кремниевую долину в Крыму - построить проект, похожий на мировой центр высокотехнологичных компаний, который расположен в штате Калифорния (США), - с супертехнологическим университетом, компаниями, которые работают там круглый год.

Федоров, комментируя эту инициативу президента Украины, отметил, что подобные ей кластеры будут появляться в Украине, если будет правильно сформирована политика. По его словам, это возможно реализовать после победы и решения вопросов безопасности, когда можно будет инфраструктурно развиваться.

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