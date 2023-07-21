При этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров хочет, чтобы вся страна стала Кремниевой долиной.

У президента Украины Владимира Зеленского есть идея создать украинскую Кремниевую долину в Крыму.

Об этом в интервью Vector сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"У президента есть идея в Крыму построить проект, похожий на Долину, - с супертехнологическим университетом, компаниями, которые работают там круглый год и т.д.", - отметил Федоров.

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Министр также в свою очередь отметил, что хотел бы, чтобы вся страна стала Кремниевой долиной.

"Подобные ей кластеры будут появляться, если мы будем правильно формировать политику, а еще - когда одержим победу, решим вопросы безопасности и сможем инфраструктурно развиваться", - добавил он.

Кремниевая долина - что это

Кремниевая долина - это мировой центр высокотехнологичных компаний, который расположен в штате Калифорния (США), обозначающий южную часть территории залива Сан-Франциско. Своеобразным интеллектуальным центром долины стал Стэнфордский университет. Также этот регион иногда ошибочно называют "Силиконовой долиной", путая английские слова silicon и silicone.

Как сообщал УНИАН, с 13 июля украинцы могут воспользоваться всеми возможностями искусственного интеллекта Google Bard на украинском языке. Искусственный интеллект Bard может слушать ответы, а не только читать их; сохранять историю разговоров; экспортировать код Python в Replit (в дополнение к Google Colab); делиться разговорами с друзьями.

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