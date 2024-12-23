В частности, предусмотрены штрафы за пребывание в общественных местах в размере до 1700 гривень.

Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду законопроект, которым предусмотрена административная ответственность за нарушение гражданами комендантского часа – запрета пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений. Об этом сообщает представитель правительства в парламенте Украины Тарас Мельничук.

Законопроектом, который зарегистрирован в ВР под номером 12354, предусмотрено дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 210-2. Чиновники предлагают установить административную ответственность за нарушение требований особого правового режима – военного положения, которое вводится в Украине или в отдельных ее местностях.

В частности, предлагается установить ответственность за нарушение въезда (входа), пребывания в населенных пунктах, из которых проводится всеобщая обязательная эвакуация, при отсутствии специально выданных пропусков или удостоверений, а также за нарушение гражданами комендантского часа (запрета пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений).

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Кроме того, предусмотрены изменения изменения в статью 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которыми предлагается предоставить право полиции проводить административное задержание в отношении нарушителей.

Отметим, что соответствующий законопроект уже зарегистрирован на сайте ВР. Но его текст пока недоступен для ознакомления.

Напомним, что народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил 20 декабря в Telegram, что правительство согласовало законопроект, который предусматривает введение отдельной административной ответственности за нарушение комендантского часа. Так, за пребывание в общественных местах в запрещенное время без пропусков предусматривается штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 850 до 1700 гривень.

Он отмечал, что за нарушение правил эвакуации, въезд или пребывание в населенных пунктах, где проводится обязательная эвакуация, без специальных разрешений предусмотрен штраф от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 510 до 850 гривень.

В то же время штрафы не будут применяться к людям, которые идут в укрытия, оказывают медицинскую (домедицинскую) помощь или сопровождают раненых тяжелобольных, осуществляют эвакуацию или спасение имущества и в других случаях угрозы жизни граждан.

Ответственность за нарушение комендантского часа

Как сообщал УНИАН, в мае 2024 года Верховная Рада Украины уже провалила подобный законопроект о введении административной ответственности за нарушение гражданами комендантского часа.

За законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и другие законы относительно установления админответственности за нарушение требований или невыполнение некоторых мер правового режима военного положения (№10195) тогда проголосовало лишь 190 депутатов, а необходимо минимум 226 голосов.

Граждан предлагали штрафовать на сумму от 8 тыс. 500 до 17 тыс. грн. Бизнес за нарушение комендантского часа, согласно предложениям, должен был бы уплатить штраф в размере от 51 тыс. до 102 тыс. грн.

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