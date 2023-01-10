К Дерипаске применены санкции Украиной,США, ЕС, Великобританией, Польшей, Швейцарской Конфедерацией, Австралией и Новой Зеландией.

Минюст Украины подал иск в Верховный суд о взыскании украинских активов российского олигарха Олега Дерипаски.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Минюста, алюминий, который связанный с Дерипаской завод поставляет российским предприятиям оборонного комплекса, производится из украинского сырья.

"Минюст получил информацию, что подконтрольная Олегу Дерипаске группа "Русал" поставляет алюминий российским предприятиям оборонного комплекса, которые работают для нужд вооруженных сил России. При этом часть алюминиевой продукции производится из сырья украинского происхождения - а именно производства Николаевского глиноземного завода", - говорится в сообщении на сайте Минюста.

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"К Дерипаске применены санкции как Украиной, так и США, ЕС, Великобританией, Польшей, Швейцарской Конфедерацией, Австралией и Новой Зеландией... подсанкционное лицо является гражданином России, поддерживает путинский режим, поскольку привлечено к получению выгоды от правительства России и производства бронетехники, применяемой страной-агрессором в войне против Украины, - отметила заместитель Министра юстиции Ирина Мудра. – Министерством юстиции Украины собрана достаточная доказательная база для обращения в ВАКС относительно взыскания его активов в Украине в доход государства".

Санкции против олигарха Дерипаски:

Российский олиграх Олег Дерипаска с 2018 года находится под санкциями США. Он обратиля в суд, чтобы снять ограничения, но его иск отклонил федеральный судья в 2021 году.

3 октября 2022 года Верховный суд США отклонил ходатайство олигарха Дерипаски об отмене санкций.

12 октября 2022 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении экс-президента Виктора Януковича, бизнесмена Сергея Курченко, российского олигарха Олега Дерипаски и экс-министра обороны Павла Лебедева.

12 декабря 2022 года в России арестовали гостиничный комплекс "Имеретинский" и пристани для яхт в Сочи Олега Дерипаски. Имущество оценивается в 1 миллиард долларов.

О. Дерипаска через группы связанных компаний владеет значительными активами в Украине: ООО "Николаевский глиноземный завод", ООО "Глуховский карьер кварцитов", ЧАО "Хустский карьер", ЧАО "Жежелевский карьер", ООО "Гуардон Украины", ООО "Компания "Алюминий Украины", ООО "Сервисный центр "Металлург", ООО "ВРЕМЯ ИТ", ООО "Охрана МГО", ООО "Центр учета Николаев", Николаевский благотворительный фонд "Центр социальных программ", ООО "Запорожаллюминторг", АО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат", нежилой недвижимостью, техникой и т.д.

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