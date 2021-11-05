Основная сессия внешнего независимого оценивания в 2022 году состоится с 23 мая по 17 июня.
Как сообщили в Министерстве образования и науки, это утверждено приказом № 1166 от 2 ноября 2021 года.
Регистрация лиц для участия в ВНО продлится с 1 февраля до 9 марта. Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учащихся (слушателей, студентов) для прохождения ГИА в форме ВНО до 1 марта.
Не позднее 29 апреля у зарегистрированных участников появится возможность скачать со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.
Читайте такжеШкольник с самым лучшим результатом ВНО рассказал, на что потратит госпремию в 100 тысяч гривенТестирование основной сессии ВНО-2022 состоятся по такому графику:
- физика – 23 мая;
химия – 26 мая;
- украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая;
- математика, математика – задачи уровня стандарта - 3 июня;
- испанский, немецкий, французский языки – 6 июня;
- английский язык – 7 июня;
- история Украины - 10 июня;
- география – 14 июня;
- биология – 17 июня.
Пробное ВНО-2022
Пробное ВНО-2022 состоится 19 и 26 марта. Регистрация для участия в нем продлится в течение 5-22 января. Украинские языки, украинский язык и литература пройдут 19 марта. По истории Украины, математике, математике (задания уровня стандарта), биологии, географии, физики, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) – 26 марта. В день проведения пробного ВНО каждый зарегистрированный участник может сдать тест по одному учебному предмету.
Украинские языки украинского языка и литературы, 1 апреля - по другим учебным предметам, будут обнародованы результаты пробного ВНО – 2022 для лиц, которые введут свои ответы на специальном сервисе, будут обнародованы на их информационных страницах 25 марта по украинскому языку, украинскому языку и литературе.
Пробное внешнее независимое оценивание является платной услугой для участников и неприбыльной для организаторов и проводится за средства физических и юридических лиц. Стоимость тестирования определена региональными центрами оценивания качества образования до 20 декабря 2021 года.