Эта тюрьма была создана для незаконного содержания военнопленных и гражданских лиц, их пыток и нанесения увечья с целью получения показаний о якобы совершении ими преступлений.

В суд направлен обвинительный акт в отношении так называемого руководителя тюрьмы "Изоляция" на временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора Украины.

"Прокурорами Офиса генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении так называемого руководителя тюрьмы "Изоляция" на временно оккупированной территории Донецкой области", - говорится в сообщении.

Ему инкриминировали торговлю людьми, участие в террористической организации и непредусмотренных законом военизированных вооруженных формированиях, а также нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 149; ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 260 и ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Отмечается, что эта тюрьма была создана для незаконного содержания военнопленных и гражданских лиц, их пыток, нанесения увечий с целью получения показаний о якобы совершении ими преступлений, а также запугивания и осуществления на них психологического давления.

Расследованием установлено, что обвиняемый с октября 2014 года по февраль 2018 года организовывал ограничение свободы потерпевших. Их содержали в застенках "Изоляции".

"Обвиняемый, а также по его приказу остальные участники непредусмотренного законом военизированного формирования "МГБ ДНР", применяли к потерпевшим физическое и психическое насилие, пытали, имитировали расстрел. Они наносили им удары палками по разным частям тела, применяли электрический ток. Содержали пострадавших в нечеловеческих условиях, без питания и воды, а также возможности для отправления физиологических потребностей и необходимой медицинской помощи", - отметили в прокуратуре.

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