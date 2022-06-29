В результате боевых действий в Луганской области предприятие практически полностью разрушено.

Российские оккупанты уничтожили Северодонецкую ТЭЦ - одну из крупнейших в Украине теплоэлектроцентралей.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Энергоатома".

"В результате боевых действий в Луганской области практически полностью разрушена Северодонецкая ТЭЦ", - говорится в сообщении.

Северодонецкая ТЭЦ:

Северодонецкая ТЭЦ предназначена для тепло- и электроснабжения города Северодонецк и гиганта химической промышленности Украины — Северодонецкого объединения "Азот".

25 июня глава Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк сообщил, что Северодонецк уже под оккупацией, уехать из Северодонецка можно только через временно оккупированные территории.

По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, город разрушен на 90%, и "выживать там будет крайне трудно, восстановить коммуникации орки не смогут".

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