Российские фейки уже опроверг и главный раввин Житомира Шломо Вильгельм.

СБУ сообщила об очередном фейке от российской пропаганды: на зарубежных ресурсах начали размещать статью о якобы преследовании евреев в Житомирской области.

В СБУ отметили, что в фейковой новости говорится о том что мол, местное население устраивает погромы.

"Это – откровенная ложь, за счет которой враг пытается посеять межнациональную вражду внутри нашей страны", - говорится в сообщении СБУ.

Российские фейки уже опроверг и главный раввин Житомира Шломо Вильгельм.

"Украина - свободная демократическая страна. Здесь мирно и дружно живут люди всех национальностей, здесь выросли мои дети, которые учились в школе, где преподают на украинском языке. О каком нацизме может вообще идти речь? Я призываю всех ответственно относиться к любой информации, проверять все через надежные и честные ресурсы, не доверять хайповым заголовкам на сомнительных вебсайтах. Давайте будем умнее и не позволим режиссерам и технологам этой войны воплотить свои смертоносные сценарии", – заявил он.

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