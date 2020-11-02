В Ривном сообщено о подозрении патрульному, который ранил велосипедиста из травматического пистолета.
Читайте такжеМассовое убийство в Житомирской области: подозреваемый признан вменяемымОб этом сообщает пресс-служба Ривненской областной прокуратуры.
Досудебным расследованием установлено, что ночью 10 августа во время дежурства патрульный необоснованно и устно предъявил велосипедисту требование остановиться.
«29-летний житель это требование проигнорировал, тогда патрульный полицейский противоправно применил к мужчине спецсредство - устройство для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате таких незаконных умышленных действий со стороны полицейского потерпевшему причинены тяжкие телесные повреждения.
По факту превышения служебных полномочий патрульному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 121 УК Украины.
Решается вопрос об отстранении полицейского от должности и избрании ему меры пресечения.
Досудебное расследование проводят следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком.
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