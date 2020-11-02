Велосипедист получил тяжелые телесные повреждения.

В Ривном сообщено о подозрении патрульному, который ранил велосипедиста из травматического пистолета.

Читайте такжеМассовое убийство в Житомирской области: подозреваемый признан вменяемымОб этом сообщает пресс-служба Ривненской областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что ночью 10 августа во время дежурства патрульный необоснованно и устно предъявил велосипедисту требование остановиться.

«29-летний житель это требование проигнорировал, тогда патрульный полицейский противоправно применил к мужчине спецсредство - устройство для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате таких незаконных умышленных действий со стороны полицейского потерпевшему причинены тяжкие телесные повреждения.

По факту превышения служебных полномочий патрульному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 121 УК Украины.

Решается вопрос об отстранении полицейского от должности и избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование проводят следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком.

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Автор: Светлана Макринская