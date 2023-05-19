Несмотря на массированные ракетные обстрелы городов Украины, в прифронтовые регионы удается доставлять гуманитарную помощь. Так, Фонд Рината Ахметова доставил в Славянск, расположенный в нескольких десятках километров от фронта, 6 тысяч продуктовых наборов.

В наборах - продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

С начала полномасштабного вторжения фонд бизнесмена передал более 235 тысяч наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона. Всего им было передано более 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины.

Видео дня

Напомним, с 2014 года помощь украинского бизнеса - Фонда Рината Ахметова, SCM и футбольного клуба "Шахтер" - охватила более 18 млн человек.