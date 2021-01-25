В понедельник, 25 января, активисты националистической организации "Правый сектор" в очередной раз вышли на митинг у здания Офиса противодействия рейдерству требовать от министра юстиции Украины Дениса Малюськи законности в вопросе якобы необоснованной передачи части собственности рынка "Столичный" бизнесмену Юрию Иванющенко и его ставленникам.

Как сообщил "Українським Новинам" руководитель ячейки "Добровольческого украинского корпуса" (ДУК) "Правый сектор" в Киеве Юрий Гуренко, "Правй сектор" намерен приложить все усилия, чтобы "заставить Минюст и его руководителя Малюську перестать играть на стороне беглого олигарха из "семьи Януковича".

По его словам, это следует из решений, которые Офис противодействия рейдерству принимает в последнее время, и в частности - в пятницу, 22 января.

Также, по его словам, складывается впечатление, что Офис противодействия рейдерству считает возможным брать на себя не положенные по закону функции, в частности - упразднять решения, которые находятся исключительно в компетенции суда.

"Когда (этот вопрос) вмешивается государственная структура, это говорит о том, что она, фактически, становятся на сторону Юры "Енакиевского", - отметил руководитель Киевского подразделения "Правого сектора".

Также он добавил, что "Правый сектор" будет продолжать акцию до тех пор, пока Минюст "не перестанет вмешиваться в ситуацию", которая, по его мнению, находится не в компетенции министерства.

"Мы - за возобновление законности. И если у рынка, какой-то его части, появлялся новый собственник, и этот собственник никак не связан с режимом Януковича, это пусть не самый идеальный, но очень неплохой вариант. Как мы заявляли в самом начале акции, связанной с рынком "Столичный", наша задача - забрать у "енакиевских" эту кормушку, с помощью которой они, вполне возможно, финансируют войну на Донбассе. Все, кто помогает подобным беглым олигархам, фактически выступают против Украины, и, очевидно, являются преступниками", - резюмировал Гуренко.

Представители "Правого сектора" требовали, чтобы министр Малюська объяснил, почему он поддерживает "енакиевскую мафию", которая захватила рынок "Столичный" и может быть причастна к финансированию войны на Востоке страны.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН