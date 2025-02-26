В Украине продолжается мобилизация 2025.

С 8 февраля и до 9 мая 2025 года в стране продлено военное положение и всеобщая мобилизация. Украина продолжает призывать в ряды Вооруженных Сил военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Подробнее о том, кто подлежит мобилизации и кого могут призвать с 1 марта - в материале.

Мобилизация в Украине сегодня - кого будут призывать с 1 марта

В Вооруженные Силы Украины, согласно законодательству, призывают военнообязанных граждан от 18 лет до 60 лет - то есть тех, у кого в военном билете значится статус "Военнообязанный". Если этого статуса нет (не принимал ранее участия в боевых операциях, не служил в войске, не имеет военного образования), то мужчина до 25 лет считается призывником - он может пойти служить лишь по собственному желанию, но при этом должен состоять на учете в ТЦК и СП (напомним, что в прошлом году был снижен призывной возраст в Украине). Другие военнообязанные категории украинцев - если они не имеют отсрочки или бронирования и признаны годными к службе согласно заключению военно-врачебной комиссии (ВВК) - подлежат призыву на общих основаниях в соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Кого будут мобилизовать в 2025 году с 1 марта:

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военнообязанных в возрасте 18-60 лет (за исключением категорий, перечисленных выше) - тех, кто имеет опыт военной службы, и тех, кого ранее сняли с учета, но они при этом считаются годными для несения службы в период военного положения;

военнообязанных 25-60 лет - без опыта военной службы, и тех, кого ранее признали ограниченно годными в период военного положения (этот статус отменили в законодательстве).

Две категории военнообязанных - те, кого ранее сняли с учета, но они признаны годными, и те, кто имел статус "Ограниченно годный" - обязаны пройти повторную медкомиссию - ранее Рада продлила срок прохождения повторной ВВК до 5 июня (включительно) 2025 года (было до 4 февраля).

Напомним также, как проходит мобилизация после 50 лет - Украина призывает военнообязанных 50+ на общих основаниях. Но военнослужащих в таком возрасте рекомендуют направлять на службу в части обеспечения, а не штурмовые бригады. Ранее УНИАН уже писал, куда отправляют служить старше 50 лет. Мобилизация в Украине до 50 лет проходит в прежнем формате.

Также в ВСУ могут пойти служить добровольно:

женщины (до 60 лет), если им позволяет здоровье;

те, у кого есть инвалидность или отсрочка, предоставленная по семейным причинам;

невоеннообязанные граждане от 18 до 25 лет.

Возвращаясь к теме службы в армии 18-24-летних без военного опыта, напомним, что в Украине для них разработали специальный контракт на 1 год. Согласно ему, такие военнослужащие (от 18 до 25 лет) смогут получать значительные льготы и денежное обеспечение в размере 1 млн грн. При этом назначать их будут только на боевые должности в 6 бригад (только после того, как пройдут необходимое обучение), а в течение 6 месяцев они будут выполнять боевые задачи на линии соприкосновения. Подписать такой контракт можно исключительно по собственному желанию - о снижении призывного возраста в Украине речь не идет.

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