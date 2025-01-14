Обычно военнообязанных такого возраста считают годными к несению службы в частях обеспечения.

У военкоматов есть руководящие документы, которые предписывают мобилизовать граждан в возрасте 50+ лет только в части обеспечения. Об этом на пресс-конференции рассказала майор Лариса Козак, заместитель начальника районного территориального центра комплектования в городе Киеве.

По ее словам, в соответствии с установками и руководящими документами ТЦК обычно военнообязанных такого возраста считают пригодными к несению службы в частях обеспечения.

"Я на своем опыте не видела случаев, когда их отправляли на непосредственные боевые должности", - заявила она.

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При этом она утверждает, что люди такой возрастной группы получают должности водителей, логистов, тыловиков.

Мобилизация в Украине - последние новости

В Украине молодые ребята, которым исполнится 17 лет, должны стать на воинский учет, обратившись в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Как пояснил заместитель начальника отдела призыва сектора комплектования Кировоградского областного ТЦК и СП Дмитрий Сухой, эта процедура не касается мобилизационных мероприятий.

Уточняется, что 17-летних ребят берут на учет каждый год в январе-марте. А до исполнения 18 лет тех, кто не станет на учет, ждет административная ответственность - штраф в размере от 17 до 25,5 тысяч гривен.

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