Мужчину после 24 февраля завербовали представители ФСБ РФ.

Задержанный в Одессе российский агент под псевдонимом "Профессор" был связан с кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком, которого обвиняют в государственной измене.

Об этом на брифинге сообщил спикер начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Та агентурная сеть российской ФСБ, которая была разоблачена возле Одесской областной военной администрации, когда задержали ее руководителя по прозвищу "Профессор", это то, что было связано с известным фигурантом Виктором Медведчуком", - сказал Братчук.

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Он добавил, что спецслужбы в регионе работают круглосуточно и удачно разоблачают вражеских агентов.

Задержание российских агентов в Одессе

В начале августа в Одессе был задержан российский агент под псевдонимом "Профессор".

По данным следствия, мужчину после 24 февраля завербовали представители ФСБ РФ и помогали в проведении подрывной деятельности против Украины. Он собирал данные о местах расположения блокпостов, командных пунктов, правоохранительных органов и специальных служб, промышленных объектах военного назначения, которые дислоцируются на территории Одесского региона, а также информацию о местах попадания в результате ракетных ударов.

21 сентября из российского плена вернулись 215 защитников Украины. 200 из них обменяли на народного депутата, одного из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" и кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука, обвиняемого в государственной измене.

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