Агенты проводили специальные информационные операции о якобы поддержке одесситами "русского мира".

СБУ обезвредила российских агентов, которые в Одессе готовили провокации на 7 октября (день рождения Путина).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ.

Перед агентами стояли следующие задачи:

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собирать информацию о сотрудниках правоохранительных органов, проукраинских активистах и участниках АТО для формирования так называемых "списков зачистки", если бы россиянам удалось захватить область;

проводить провокационные акции и специальные информационные операции о якобы поддержке одесситами "русского мира";

покупать оружие и сопутствующие товары для российских ДРГ, которых планировали "забросить" в город.

В частности, 22 августа они провели провокационную акцию в Одессе ко Дню Государственного флага РФ: вывесили вражеский триколор с лозунгом "Одесса – русский город" и передали эти фото для российских СМИ.

Следующей акцией должно стать "поздравление Путина с днем рождения" 7 октября. Агенты планировали создать картинку якобы украинская Одесса искренне поздравляет президента РФ.

Эта задача, а также подготовка "материально-военной базы" для потенциальных групп ДРГ нуждались в значительных средствах. Поэтому они пытались похитить одного из местных проукраинских бизнесменов, за которого планировали требовать выкуп.

Прихвостни рашистов собирались содержать мужчину в подвале с помощью наркотиков, и под угрозой физического насилия заставить его переоформить недвижимость и отдать другие ценные вещи.

Однако благодаря действиям СБУ на опережение злоумышленников удалось задержать при попытке похищения бизнесмена.

Открыто уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

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