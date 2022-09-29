СБУ обезвредила российских агентов, которые в Одессе готовили провокации на 7 октября (день рождения Путина).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ.
Перед агентами стояли следующие задачи:
- собирать информацию о сотрудниках правоохранительных органов, проукраинских активистах и участниках АТО для формирования так называемых "списков зачистки", если бы россиянам удалось захватить область;
- проводить провокационные акции и специальные информационные операции о якобы поддержке одесситами "русского мира";
- покупать оружие и сопутствующие товары для российских ДРГ, которых планировали "забросить" в город.
В частности, 22 августа они провели провокационную акцию в Одессе ко Дню Государственного флага РФ: вывесили вражеский триколор с лозунгом "Одесса – русский город" и передали эти фото для российских СМИ.
Следующей акцией должно стать "поздравление Путина с днем рождения" 7 октября. Агенты планировали создать картинку якобы украинская Одесса искренне поздравляет президента РФ.
Эта задача, а также подготовка "материально-военной базы" для потенциальных групп ДРГ нуждались в значительных средствах. Поэтому они пытались похитить одного из местных проукраинских бизнесменов, за которого планировали требовать выкуп.
Прихвостни рашистов собирались содержать мужчину в подвале с помощью наркотиков, и под угрозой физического насилия заставить его переоформить недвижимость и отдать другие ценные вещи.
Однако благодаря действиям СБУ на опережение злоумышленников удалось задержать при попытке похищения бизнесмена.
Открыто уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины.