Она наводила ракеты врага на больницы и общежития города.

Служба безопасности Украины задержала в Краматорске "убийцу-информаторку", которая помогала корректировать ракетные удары по больницам и общежитиям города.

За данными правоохранителей, приспешницу агрессора задержали "на горячем" во время выполнения очередной разведывательной диверсии. Предательницей оказалась местная жительница города, которую дистанционно завербовал сотрудник ФСБ РФ.

Для привлечения женщины к негласному сотрудничеству враг использовал запрещенные соцсети "Вконтакте" и "Одноклассники", где она активно высказывалась в поддержку вооруженной агрессии РФ.

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В дальнейшем, по указанию спецслужб РФ, она искала информацию о координатах военных аэродромов ВСУ и местах базирования подразделений Госпогранслужбы. Также она обозначала на электронных картах места расположения больниц и общежитий, чтобы войска РФ могли по ним прицельнее ударить.

"Разведданные нужны были российским оккупантам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским объектам", - говорится в сообщении.

У задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала для выполнения вражеских указаний и коммуникации с представителем российской спецслужбы.

Следователи сообщили ей о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины), а суд избрал меру пресечения – содержание под стражей.

Армия РФ ударила ракетами по Краматорску - последние случаи

Напомним, что враг постоянно ведет плотный огонь по городам Украины для того, чтобы уничтожить нашу инфраструктуру и нанести больше вреда и потерь обществу.

25 марта армия РФ ударила ракетами по центру города Краматорск. Коварную атаку враг совершил среди ночи. В результате удара разрушения фиксировались в 8 многоэтажках.

Также в городе были масштабные ракетные "прилеты" 20 марта. Тогда пострадали 9 жилых домов.

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