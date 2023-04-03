Служба безопасности Украины задержала в Краматорске "убийцу-информаторку", которая помогала корректировать ракетные удары по больницам и общежитиям города.
За данными правоохранителей, приспешницу агрессора задержали "на горячем" во время выполнения очередной разведывательной диверсии. Предательницей оказалась местная жительница города, которую дистанционно завербовал сотрудник ФСБ РФ.
Для привлечения женщины к негласному сотрудничеству враг использовал запрещенные соцсети "Вконтакте" и "Одноклассники", где она активно высказывалась в поддержку вооруженной агрессии РФ.
В дальнейшем, по указанию спецслужб РФ, она искала информацию о координатах военных аэродромов ВСУ и местах базирования подразделений Госпогранслужбы. Также она обозначала на электронных картах места расположения больниц и общежитий, чтобы войска РФ могли по ним прицельнее ударить.
"Разведданные нужны были российским оккупантам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским объектам", - говорится в сообщении.
У задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала для выполнения вражеских указаний и коммуникации с представителем российской спецслужбы.
Следователи сообщили ей о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины), а суд избрал меру пресечения – содержание под стражей.
Армия РФ ударила ракетами по Краматорску - последние случаи
Напомним, что враг постоянно ведет плотный огонь по городам Украины для того, чтобы уничтожить нашу инфраструктуру и нанести больше вреда и потерь обществу.
25 марта армия РФ ударила ракетами по центру города Краматорск. Коварную атаку враг совершил среди ночи. В результате удара разрушения фиксировались в 8 многоэтажках.
Также в городе были масштабные ракетные "прилеты" 20 марта. Тогда пострадали 9 жилых домов.