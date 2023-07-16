Мероприятие для маленьких украинцев провела олимпийская чемпионка Наталья Жукова - впервые в истории Украины 100 детей одновременно сыграли в шахматы.

Впервые в истории Украины 100 детей одновременно сыграли в шахматы. Необычное мероприятие состоялось сегодня в Одессе, на стадионе "Черноморец", который находится в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко.

Как сообщают в пресс-службе мэрии города, мероприятие посвящено Всемирному дню шахмат, который отмечается 20 июля.

"Впервые в истории Украины одновременно 100 детей разного возраста сыграли в шахматы", - отмечает пресс-служба.

Мастер-класс для участников провела олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта Украины Наталья Жукова.

"Количество детей, участвующих в таких мероприятиях, демонстрирует, что детям это нужно. Поэтому очень важно поддерживать этот пыл у юных спортсменов", - заявила Жукова.

Все дети, участвовавшие в мероприятии, получили грамоты и ценные награды.

Кто такая Наталья Жукова

Наталья Жукова - украинская шахматистка, гроссмейстер, заслуженный мастер спорта Украины. Двукратная чемпионка Европы (2000, 2015), вице-чемпионка мира по блицу (2012), финалистка кубка мира ФИДЕ (2000), чемпионка Украины 2019 года.

В составе женской сборной Украины - победительница шахматной Олимпиады 2006 года, чемпионата мира 2013 года, чемпионата Европы 2013 года.

Ее рейтинг по состоянию на июнь 2023 года - 2324 (129-е место в мире, 10-е - среди шахматисток Украины).

Имеет государственные награды: Орден княгини Ольги II в. - за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие украинского государства, дело консолидации украинского общества, многолетний добросовестный труд.

Орден княгини Ольги III в. - за получение первого места на 37-й Всемирной шахматной олимпиаде, повышение международного престижа Украины.

Последние новости спорта

Как сообщал УНИАН, легендарный украинский голкипер 39-летний Андрей Пятов объявил о завершении карьеры футболиста. Он 16 лет играл за "Шахтер", стал лучшим вратарем страны, капитаном и легендой "горняков".

Между тем в ночь на 16 июля украинский боксер Виктор Постол получил технический нокаут от доминиканского боксера Элвиса Родригеса в рамках поединка на арене "The Cosmopolitan" в Лас-Вегасе. Это уже третье поражение украинца подряд.

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