Первый международный ивент "Архитектурные Сезоны", посвященный вопросам архитектуры, дизайна и урбанистики собрал в Одессе 150 профессионалов отрасли из Украины и Европы, представителей бизнеса и муниципалитета.

Темой мероприятия, которое состоялось 26 июня, стало развитие архитектуры в крупных городах с историей. Ведущие архитекторы страны и иностранные гости вместе с представителями бизнеса и местных властей обсудили концепцию создания проектов, которые вписываются в архитектурный контекст города, подчеркивая аутентичность выбранного места.

"Миссия этого мероприятия близка каждому одесситу, – подчеркнул председатель совета директоров строительного холдинга "ЗАРС" и фаундер "Архитектурных Сезонов" Георгий Бочоришвили. – Сделать Одессу центром культурного притяжения для всей страны. "Архитектурные Сезоны" – это площадка для общения и обмена опытом между лучшими украинскими и европейскими архитектурными бюро, лидерами отрасли со всего мира".

Глава Одесской обладминистрации Сергей Гриневецкий отметил, что такие площадки как "Архитектурные Сезоны" сегодня крайне важны для подготовки и образования специалистов, обсуждения актуальных проблем, в числе которых – изменение климата, которое непосредственно отражается на требованиях к зданиям и сооружениям. Со своей стороны власти как на местном, так и на центральном уровне готовы слышать архитекторов и урбанистов, и принимать участие в их дискуссиях для достижения лучшего результата для городов Украины.

Ректор Одесской государственной архитектурно-строительной академии Анатолий Ковров отметил значимость мероприятия для создания единой системы архитектурных решений, в частности – в прибрежной зоне города и в районе Молдаванки. "Общественники могут поднимать тему, но слушать надо специалистов", – сказал он.

В мероприятии в качестве спикеров приняли участие украинский дизайнер, архитектор, основатель и руководитель архитектурной мастерской Sergey Makhno Architects (Киев) Сергей Махно, украинский архитектор, урбанист, автор популярного Youtube-канала об урбанистике Chaplinsky_VLOG Юлиан Чаплинский, заслуженный архитектор Украины, сооснователь и совладелец архитектурной группы “ЛИК” (Одесса) Александр Леонов, основатель и СЕО архитектурного бюро “Декарт Студио” (Одесса) Анатолий Ескарев, основатель архитектурного бюро Drozdov&Partners и Karkiv School of Architecture Олег Дроздов, известный проектом “Театра на Подоле”, а также иностранные гости архитектор и урбанист с мировым именем, CEO MADMA Urbanism+Landscape (Нидерланды) Хироки Мацуура и главный архитектор tconcept (Нидерланды) Виллем-Йост де Фрис.

В дальнейшем, по замыслу организаторов, "Архитектурные Сезоны" будут длиться 3-5 дней. В программе будут предусмотрены тематические выставки и мастер-классы. Больше времени можно будет посвятить панельным дискуссиям и изучению лучших кейсов от мировых архитекторов.

Тем временем, в рамках первых "Архитектурных Сезонов" уже состоялась уникальная выставка раритетных книг по архитектуре и дизайну. Многие из них датированы 19 и началом 20 века. Некоторые издания сохранились в единичном экземпляре.

Хироки Мацуура приветствовал запуск в Украине такого проекта как "Архитектурные Сезоны", потому что это первый и самый важный шаг к изменениям.

"Дизайн сам по себе не имеет значения, если не усиливает контекст. Архитектура важна с точки зрения того, как она меняет условия и качество жизни человека. "Архитектурные Сезоны" – это мероприятие, которое, я уверен, станет фундаментом изменений в сфере архитектуры, урбанистики в Украине и Одессе", – сказал Хироки Мацуура. Он также призвал участников мероприятия слушать другу друга и учиться друг у друга.

А в завершении премьеры "Архитектурных Сезонов" организаторы объявили конкурс, посвященный объектам социально-культурного значения. В течение месяца в социальных сетях и на электронную почту "Архитектурных Сезонов" будут приниматься идеи. После чего на сайте проекта пройдет открытое голосование. Тема, набравшая наибольшее количество голосов, станет основой конкурсной работы для архитекторов. Далее любой архитектор может подать на конкурс свой проект на заданную тему. А профессиональное жюри, в состав которого войдут спикеры первых "Архитектурных Сезонов", выберет лучший концепт. Победитель конкурса получит грант в размере 100 тыс. грн.

"Архитектурные Сезоны" – важнейшее событие, т.к. без современной архитектуры невозможна жизнь нашего города, – подчеркнул значимость мероприятия председатель Правления Банка "Восток" Вадим Мороховский. Именно этот банк стал Генеральным партнером ивента.

"Сегодня многие здания не соответствуют стилю города, – посетовал господин Мороховский. – Важнейшая задача – изменить эту тенденцию".

Премиум партнером первых "Архитектурных Сезонов" стала винодельческая компания SHABO. Также поддержали неординарное культурное событие Одесская национальная научная библиотека, Одесский художественный музей, Odessa Business Club, медиахолдинг "Дом и интерьер" (DMNTR), бизнес-дизайн агентство _DROM, агентство по управлению репутацией KNSKA, "Просто Радио", информационный медиахолдинг Думская, консалтинговая компания "Vernik & Partners", ивент-маркетинговое агентство "Octopus events".

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Автор: Иван Бойко