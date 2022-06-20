Фигурант исполнял обязанности генерального директора предприятия.

В Одессе разоблачили руководителя областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в растрате более 1,5 млн грн, предназначенных для борьбы с катастрофами.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что злоумышленник в 2021 году незаконно растратил деньги Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, когда временно исполнял обязанности генерального директора предприятия.

Чиновник заключил договор с фирмой, занимающейся продажей товаров, необходимых для предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни на общую сумму 2 млн 875 тыс. грн. При этом за необоснованное завышение цены за единицу товара растратил часть средств в пользу поставщика. Материальный ущерб, нанесенный центру, составил более 1 млн 502 тыс. грн.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Устанавливаются все участники преступной схемы.

Напомним, в Одесской области в тяжелом состоянии госпитализирован зараженный ботулизмом человек.

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