За шесть лет войны на Донбассе погибли 384 военнослужащих из частей и подразделений войск оперативного командования «Юг».

В Одессе открыли памятник военнослужащим, погибшим на востоке Украины.

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Как сообщили в пресс-службе Южного отделения Украинского института национальной памяти, памятник был открыт вчера на территории военного городка штаба оперативного командования «Юг» в Одессе.

Отмечается, что монумент – дань уважения памяти всем павшим в боях воинам из частей и подразделений войск оперативного командования «Юг».

Монумент представляет собой стелу из черного шлифованного гранита, которая стоит на невысоком постаменте. Вверху высечено отверстие в форме стилизованного украинского трезубца, ниже которого закреплен колокол.

На стеле высечено: «Слава Украине! Героям Слава!».

«Командование войск оперативного командования «Юг» и весь личный состав соединений, частей и подразделений помнят своих боевых побратимов, их имена занесены в Книгу памяти частей и подразделений и глубоко почитаются на общегосударственном уровне. Мы помним каждого из 384 военнослужащих, ушедших от нас навсегда, и они навсегда останутся в наших сердцах», - сказано в сообщении.

В торжествах по случаю открытия памятника приняли участие должностные лица командования «Юг», Генерального штаба ВСУ, Военно-морских сил Украины, управления Воздушного командования «Юг», Нацгвардии, регионального главка Национальной полиции, Южного регионального управления Госпогранслужбы и пр.

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