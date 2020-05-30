В Одессе открыли памятник военнослужащим, погибшим на востоке Украины
В Одессе открыли памятник военнослужащим, погибшим на востоке Украины.
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Как сообщили в пресс-службе Южного отделения Украинского института национальной памяти, памятник был открыт вчера на территории военного городка штаба оперативного командования «Юг» в Одессе.
Отмечается, что монумент – дань уважения памяти всем павшим в боях воинам из частей и подразделений войск оперативного командования «Юг».
Монумент представляет собой стелу из черного шлифованного гранита, которая стоит на невысоком постаменте. Вверху высечено отверстие в форме стилизованного украинского трезубца, ниже которого закреплен колокол.
На стеле высечено: «Слава Украине! Героям Слава!».
«Командование войск оперативного командования «Юг» и весь личный состав соединений, частей и подразделений помнят своих боевых побратимов, их имена занесены в Книгу памяти частей и подразделений и глубоко почитаются на общегосударственном уровне. Мы помним каждого из 384 военнослужащих, ушедших от нас навсегда, и они навсегда останутся в наших сердцах», - сказано в сообщении.
В торжествах по случаю открытия памятника приняли участие должностные лица командования «Юг», Генерального штаба ВСУ, Военно-морских сил Украины, управления Воздушного командования «Юг», Нацгвардии, регионального главка Национальной полиции, Южного регионального управления Госпогранслужбы и пр.
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