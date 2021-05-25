Торжества пройдут онлайн.

В Одессе из-за COVID-19 не будет торжественных линеек по случаю окончания учебного года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совещании в мэрии сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

Она уточнила, что из-за пандемии COVID-19 торжества по случаю окончания учебного года не могут проходить в виде массовых мероприятий, как это было ранее.

"Поэтому окончание учебного процесса будет без торжественной линейки", - сказала чиновница.

Читайте такжеМинистр образования рассказал, рассматривают ли вероятность дистанционного обучения с 1 сентября

В то же время, по ее словам, запланирован ряд других праздничных мероприятий, в числе которых – последний звонок для каждого класса на свежем воздухе, онлайн-линейка и другое.

Как отметила Буйневич, согласно законодательству, продолжительность учебного года для школьников длится 175 дней, в связи с чем каникулы начнутся не позднее 1 июля.

По ее информации, из-за эпидемиологической обстановки, которая менялась в течение учебного года, школы города завершат образовательный процесс не одновременно: 7 школ – 28 мая, 90 – 4 июня, остальные – 8 июня.

По данным директора департамента, в городе функционируют 124 общеобразовательные школы коммунальной формы собственности. В общей сложности, это 3 тыс. 749 классов, в которых обучаются 107 тыс. 211 детей. Из них почти 9 тыс. – ученики 9-х классов и почти 5,5 тыс. – 11-классники.

Ранее в КГГА посоветовали родителям школьников не посещать выпускные вечера из-за коронавируса.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая