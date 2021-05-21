Учебный год в школах Киева завершат 28 мая.

В Киеве выпускные вечера власти рекомендуют организовать не в помещениях и ограничить присутствие на них родителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко во время брифинга.

По его словам, Департамент образования Киевской горгосадминистрации разработал рекомендации для учебных заведений по проведению последних звонков и выпускных вечеров. "Они состоятся, но при условии соблюдения всех карантинных правил. Это и дистанция, маски, и проведение мероприятий не в помещениях. Также на них ограничат доступ родителей. Мы делаем это, чтобы предотвратить распространение болезни", - сказал Кличко.

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Он напомнил, что Департамент образования КГГА рекомендовал завершить обучение в школах 28 мая. "И делать его летом город не будет. Поскольку все ученики столичных школ даже во время строгих ограничений занимались дистанционно", - подчеркнул Кличко.

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Автор: Инна Андалицкая