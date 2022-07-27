Правоохранительные органы разоблачили двух жителей Белой Церкви, которые организовали схему подделки документов для выезда военнообязанных мужчин за границу.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Telegram.
В частности, при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры двум гражданам сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины).
Так, по данным следствия, двое жителей Белой Церкви организовали изготовление документов, с помощью которых мужчины призывного возраста могли беспрепятственно пересечь государственную границу Украины в условиях военного положения. Подозреваемые изготавливали справки о непригодности к военной службе, а также оказывали помощь в переправке лиц через границу. Установлено изготовление документов для выезда 21 человека призывного возраста.
Также по результатам проведенных обысков по месту жительства лиц и в их автомобилях обнаружены и изъяты документы, переписка с потенциальными заказчиками и другие доказательства.
Напомним, на Киевщине бывший правоохранитель "сливал" государственные базы данных через Даркнет. Для анонимности делец принимал оплату на криптокошельки.