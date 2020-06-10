В Одессе будут судить главу оффшорной компании, причастного к "схеме Курченко"

Установлено, что с 2011 по 2014 годы директор заключал договоры-хранения ввезенных на территорию Украины нефтепродуктов на таможенных складах в различных регионах Украины. Склады были арендованы фиктивными предприятиями, подконтрольными организаторам «схемы».

В Одессе будут судить руководителя оффшорной компании, причастного к хищению топлива в причастности по так называемой «схеме» известного бизнесмена Сергея Курченко.

Как сообщил УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуратура направила в Киевский районный суд Одессы обвинительный акт в отношении руководителя оффшорной компании, подконтрольной преступной организации.

Как отмечается, подозреваемый директор причастен к незаконным сделкам бизнесмена-беглеца.

Установлено, что с 2011 по 2014 годы директор заключал договоры-хранения ввезенных на территорию Украины нефтепродуктов на таможенных складах в различных регионах Украины. Склады были арендованы фиктивными предприятиями, подконтрольными организаторам «схемы».

Также фигурант составлял и подписывал официальные документы, в которых указывались заведомо ложные сведения об отгрузке импортируемого топлива для якобы его вывоза через Ренийский порт (Одесская обл.) за пределы Украины.

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«Такими противоправными действиями руководитель способствовал уклонению подконтрольными бизнесмену предприятиями от уплаты налогов, в результате чего государству нанесен ущерб в виде неуплаты налогов, сборов и других обязательных платежей на сумму более 1,2 млрд грн», - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, как отметили в прокуратуре, сообщено о подозрении представителю еще одной оффшорной компании. Он подписывал официальные документы, которые были основанием для фиктивной документальной отгрузки нефтепродуктов на автомобильный транспорт для доставки к терминалам указанного порта.

Этот подозреваемый объявлен в розыск.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года известный бизнесмен, соратник экс-президента Виктора Януковича Сергей Курченко был объявлен в международный розыск.

В рамках следствия прокуратура совместно с полицией 19 июня обратилась в Киевский райсуд Одессы с ходатайством об осуществлении специального досудебного расследования в отношении Курченко, который подозревается в организации схемы по хищению нефтепродуктов.

По данному делу было задержано несколько человек, несколько фигурантов осуждены.

Также суд применил спецконфискацию к нефтебазе «Лагуна-Рени», которая использовалась для «прикрытия» незаконной деятельности по присвоению государственных средств.

13 ноября 2017 года решением Киевского райсуда в рамках расследования в пользу государства были конфискованы 100 тыс. тонн нефтепродуктов стоимостью более 800 млн грн.

Кроме того, конфисковано имущество Одесского НПЗ и еще одного предприятия. Ориентировочная стоимость конфискованного имущества превысила 5 млрд грн.

В декабре 2019 года Киевский райсуд арестовал скрывавшегося от следствия бывшего сотрудника Министерства доходов и сборов Украины времен президентства Виктора Януковича, по подозрению в причастности к «схеме Курченко».

В феврале 2020 года прокуроры сообщили о подозрении трем бывшим работникам Южной таможни и капитану судна, в марте двое экс-таможенников были арестованы.

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