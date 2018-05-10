Дело Курченко: экс-директора одесского НПЗ объявили в международный розыск
Бывший генеральный директор ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод» (НПЗ), который подозревается в причастности к хищениям нефтепродуктов по схеме бизнесмена, соратника экс-президента Виктора Януковича Сергея Курченко, объявлен в международный розыск.
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
В прокуратуре уточнили, что соответствующее уведомление о внесении разыскиваемого в базу данных поступило из Интерпола 8 мая.
«Объявлен в международный розыск один из членов преступной организации в рамках расследования сделок с нефтепродуктами», - отметили в пресс-службе.
Подчеркивается, что прокуратура области совместно с органами Национальной полиции, Управлением СБУ в области и региональным главком ГФС принимает меры для расследования сделок с нефтепродуктами в преступной схеме, организованной бывшим председателем наблюдательного совета группы компаний, и привлечения виновных к уголовной ответственности.
По данным расследования, в 2013 году члены группировки привлекли к преступной схеме генерального директора Одесского НПЗ. В апреле 2017 года прокуратура Одесской области совместно с полицией согласовала и направила письменное уведомление о подозрении этому должностному лицу.
«Указанное лицо мотивировано подозревается в участии в деятельности преступной организации и преступлениях, совершенных в составе указанной группировки, а именно в умышленном уклонении от уплаты сборов, совершенном должностным лицом предприятия, и внесении в официальные документы заведомо ложных сведений», - пояснили в пресс-службе.
В ведомстве напомнили, что из-за преступной сделки с нефтепродуктами в государственный бюджет не поступило более 3 млрд грн обязательных платежей.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Как сообщал УНИАН, 27 февраля в Одессе был осужден один из фигурантов дела, причастный к хищениям нефтепродуктов по схеме бизнесмена, соратника экс-президента Виктора Януковича Сергея Курченко. Также суд применил спецконфискацию к нефтебазе «Лагуна-Рени», которая использовалась для «прикрытия» незаконной деятельности по присвоению государственных средств.
13 ноября 2017 года решением Киевского райсуда Одессы в пользу государства конфискованы 100 тыс. тонн нефтепродуктов стоимостью более 800 млн грн в рамках расследования хищения нефтепродуктов по «схеме Курченко».
В рамках расследования уголовного производства по решению суда в пользу государства в июле 2017 года конфисковано имущество Одесского НПЗ и предприятия. Ориентировочная стоимость конфискованного имущества превысила 5 млрд грн.
В мае 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что компании, входящие в холдинг Курченко ВЕТЭК, за предыдущие два года ввезли на территорию Украины по фиктивным документам более 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн. Согласно документам, эти нефтепродукты не должны реализовываться в Украине, а должны были быть поставлены в третьи страны, что позволяло компаниям Курченко уклоняться от уплаты налогов.
В ходе расследования были арестованы личные счета Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 1,5 млрд грн.
В апреле 2014 года Курченко был объявлен в международный розыск.