Дело Курченко: экс-директора одесского НПЗ объявили в международный розыск

Бывшего топ-менеджера подозревают в причастности к преступной сделке, которая обошлась бюджету в 3 миллиарда гривень.

Бывший генеральный директор ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод» (НПЗ), который подозревается в причастности к хищениям нефтепродуктов по схеме бизнесмена, соратника экс-президента Виктора Януковича Сергея Курченко, объявлен в международный розыск.

Читайте такжеСуд обязал НАБУ расследовать, как Ложкин продал Курченко медиахолдинг

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

В прокуратуре уточнили, что соответствующее уведомление о внесении разыскиваемого в базу данных поступило из Интерпола 8 мая.

«Объявлен в международный розыск один из членов преступной организации в рамках расследования сделок с нефтепродуктами», - отметили в пресс-службе.

Подчеркивается, что прокуратура области совместно с органами Национальной полиции, Управлением СБУ в области и региональным главком ГФС принимает меры для расследования сделок с нефтепродуктами в преступной схеме, организованной бывшим председателем наблюдательного совета группы компаний, и привлечения виновных к уголовной ответственности.

По данным расследования, в 2013 году члены группировки привлекли к преступной схеме генерального директора Одесского НПЗ. В апреле 2017 года прокуратура Одесской области совместно с полицией согласовала и направила письменное уведомление о подозрении этому должностному лицу.

«Указанное лицо мотивировано подозревается в участии в деятельности преступной организации и преступлениях, совершенных в составе указанной группировки, а именно в умышленном уклонении от уплаты сборов, совершенном должностным лицом предприятия, и внесении в официальные документы заведомо ложных сведений», - пояснили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что из-за преступной сделки с нефтепродуктами в государственный бюджет не поступило более 3 млрд грн обязательных платежей.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля в Одессе был осужден один из фигурантов дела, причастный к хищениям нефтепродуктов по схеме бизнесмена, соратника экс-президента Виктора Януковича Сергея Курченко. Также суд применил спецконфискацию к нефтебазе «Лагуна-Рени», которая использовалась для «прикрытия» незаконной деятельности по присвоению государственных средств.

13 ноября 2017 года решением Киевского райсуда Одессы в пользу государства конфискованы 100 тыс. тонн нефтепродуктов стоимостью более 800 млн грн в рамках расследования хищения нефтепродуктов по «схеме Курченко».

В рамках расследования уголовного производства по решению суда в пользу государства в июле 2017 года конфисковано имущество Одесского НПЗ и предприятия. Ориентировочная стоимость конфискованного имущества превысила 5 млрд грн.

В мае 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что компании, входящие в холдинг Курченко ВЕТЭК, за предыдущие два года ввезли на территорию Украины по фиктивным документам более 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн. Согласно документам, эти нефтепродукты не должны реализовываться в Украине, а должны были быть поставлены в третьи страны, что позволяло компаниям Курченко уклоняться от уплаты налогов.

В ходе расследования были арестованы личные счета Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 1,5 млрд грн.

В апреле 2014 года Курченко был объявлен в международный розыск.