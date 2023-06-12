Местные власти оказывают жителям районов необходимую помощь.

В Николаевской области в результате уничтожения россиянами Каховской ГЭС полностью затоплено 540 домов. Всего в результате наводнения пострадало около 4000 домовладений

"В Николаевской области от затопления страдают 13 населенных пунктов, которые расположены рядом с Херсонской областью. Это район нашей многострадальной Снигиревки, которая была под оккупацией 9 месяцев. Сам районный центр не подтопило, но затоплено 5 скважин, которые обеспечивают Снигиревку питьевой водой. Отмечу, что только после деоккупации было запущено водоснабжение, а сейчас снова люди сидят без воды", - рассказала депутат Николаевского областного совета Виктория Москаленко в эфире "Эспрессо".

По ее словам, местные власти постоянно оказывают помощь Снигиревке и району. В частности, завозится вода, горячая пища, генераторы для электрообеспечения. Там есть люди, которые отказываются от эвакуации и остаются жить посреди поля, подчеркивая, что оккупацию пережили, и наводнение тоже переживут.

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"В населенных пунктах Николаевщины полностью затоплено 540 домов. А если брать в целом количество пострадавших и те места, куда нельзя подъехать, - примерно 4000 домовладений. Из зоны подтопления эвакуированы 680 человек, 123 ребенка. С момента затопления погиб один человек, который отказался эвакуироваться; дом погибшего был в месте быстрого затопления, поэтому, к сожалению, мужчина в возрасте 50 лет погиб в результате наводнения", - сказала депутат.

По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, за ночь уровень воды немного снизился.

"За ночь уровень воды в акватории Николаева снизился еще на 6 см. На 8:00, имеем отметку в +55 см", - написал он в Telegram.

Уничтожение Каховской ГЭС - последние новости

В Херсонской и Николаевской областях, которые подтоплены в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС, продолжается спасательная операция.

По состоянию на утро 12 июня, в Херсонской области за ночь уровень воды в затопленных городах, поселках и селах после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС снизился на 64 сантиметра. В воде остаются 46 городов, поселков и сел. В этой области уже шесть погибших в результате катастрофы.

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщал, что уже замедляется темп воды, но"у нас еще держится немного прибавка воды, потому что есть течение Ингульца и Южного Буга".

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