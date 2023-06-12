Уровень воды за ночь снизился на 64 см.

В Херсонской области за ночь уровень воды в затопленных городах, поселках и селах после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС снизился на 64 сантиметра. В воде остаются 46 городов, поселков и сел, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"По состоянию на этот час, вода продолжает отходить и уже достигла отметки 3 метра 29 сантиметров. Если сравнивать со вчерашним вечером, то уровень уменьшился на 64 сантиметра", – сказал Прокудин.

Также глава ОВА отметил, что в подтопленных населенных пунктах ситуациях без изменений. В воде остаются 32 населенных пункта на правом берегу Днепра и 14 – на левом.

"На освобожденной территории затоплен 3801 дом. Несмотря на шквальный огонь российских террористов, продолжается спасательная операция. На правом берегу из водяной ловушки удалось вытащить 2 743 человека, из них - 228 детей и 77 маломобильных", – сказал глава ОВА.

Кроме того, по его словам, только из Херсона были эвакуированы 2318 горожан.

"На левом берегу ситуация остается критической. Россияне блокируют эвакуацию и сами ее не проводят, к тому же мешают нам спасать наших людей, открывая огонь в спину пожилым и маломобильным жителям области, как это было вчера", – добавил Прокудин.

Эвакуация из Херсонщины - что надо знать

После подрыва дамбы Каховской ГЭС ночью 6 июня российские оккупанты делают все возможное, чтобы максимизировать ущерб, нанесенный этим терактом.

Десятки населенных пунктов после теракта на дамбе были затоплены, прежде всего – на оккупированном левобережье Херсонской области. Враг обстреливает правый берег, пока там продолжается эвакуация, и убивает жителей левобережья, пытающихся спасти из захваченных и затопленных населенных пунктов.

Вчера армия РФ атаковала лодку с гражданскими, которые эвакуировались с левого берега, три человека (в частности, 74-летний мужчина, который собственным телом прикрыл женщину во время обстрела) погибли. Всего пострадали, по информации прокуратуры, 23 человека.

В этих крайне тяжелых условиях с левобережья удалось эвакуировать 112 человек. Среди спасенных – мужчины, сумевшие спастись от воды, ухватившись за деревья.

ООН обещала помочь со спасением людей с оккупированной территории. До сих пор процесс спасения начат не был - в организации говорят, что не получили разрешение РФ.

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