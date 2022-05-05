Восстановить логистику экспорта пока не удается.

В Николаевской области временно отказались от планов по восстановлению железнодорожной инфраструктуры.

Об этом в интервью "Укринформ" сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Он объяснил решение тем, что это - бессмысленное занятие из-за постоянных обстрелов.

"Враг сейчас бьет по железнодорожной инфраструктуре. Поэтому мы не будем восстанавливать железнодорожное сообщение, чтобы не провоцировать", - сообщил глава ОВА.

Как сообщал УНИАН, вечером 3 мая российские войска обстреляли ракетами ряд регионов Украины.

По данным "Укрзализныци", оккупанты нанесли ракетные удары по 6 железнодорожным станциям в центре и на западе Украины. По предварительным данным, среди железнодорожников или пассажиров поездов пострадавших не было.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал очередные обстрелы железнодорожной инфраструктуры Украины. По его словам, российские оккупанты пытаются разрушить нашу логистику, потому что не могут победить на поле боя.

Вас также могут заинтересовать новости: