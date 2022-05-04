Руководитель ОП подчеркнул, что Украине нужно больше оружия, санкций и поддержки, потому что каждый час сомнений партнеров стоит Украине очень дорого.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал очередные обстрелы железнодорожной инфраструктуры Украины: российские оккупанты пытаются разрушить нашу логистику, потому что не могут победить на поле боя.

Об этом он сообщил в Telegram.

"Россия продолжает обстрелы железнодорожной инфраструктуры. Уже подтверждена информация об ударе по Днепру в центральной части города. Россияне пытаются разрушить нашу логистику, потому что не могут одержать победу на поле боя", - отметил Ермак.

Руководитель ОП подчеркнул, что РФ хочет остановить Украину, однако ей это не удается благодаря храбрости украинских воинов, железнодорожников, дорожников и всех украинцев.

Он напомнил, что также Россия продолжает воевать с мирными людьми в Украине.

В частности, удары наносятся по центральным частям городов - вчера в очередной раз пострадал парк Горького в Харькове.

"Нам нужно больше оружия, больше санкций, больше поддержки. Союзники должны понимать, что каждый час сомнений стоит нам слишком дорого в войне за ценности и свободу", - подчеркнул Ермак.

Как сообщал УНИАН, вечером 3 мая российские войска обстреляли ракетами ряд регионов Украины.

По данным "Укрзализныци", оккупанты нанесли ракетные удары по 6 железнодорожным станциям в центре и на западе Украины. По предварительным данным, среди железнодорожников или пассажиров поездов пострадавших не было.