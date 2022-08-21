Сотрудников госучреждений просят не появляться в центре столицы и работать из дома.

На следующей неделе, когда Украина будет праздновать 31-ю годовщину своей независимости, работникам госучреждений, расположенных в правительственном квартале Киева, советуют работать дистанционно.

Об этом пишет УП со ссылкой на собственные источники в Верховной Раде и Кабмине.

Сообщается, что аппарат парламента будет работать из дома. Исключение составят лишь сотрудники, которые задействованы в международной работе и подготовке к заседанию.

По словам еще одного источника, работникам госучреждений советуют "по возможности меньше появляться" в правительственном квартале.

Там, как известно, помимо Рады и Кабмина, также находятся Нацбанк, Офис президента и другие ведомства.

Отметим, накануне президент Владимир Зеленский предупредил, что на следующей неделе Россия может постараться сделать что-то "особенно жестокое".

Ранее украинцев предупреждали о высокой угрозе ракетных ударов со стороны РФ 23-24 августа. В эти дни Украина будет праздновать День флага и День независимости.

Также в СНБО заявляли, что Россия готовит провокации ко Дню независимости и против Зеленского.