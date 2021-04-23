Отработкой первого этапа вторжения назвали учения войск РФ на границах с Украиной в Национальном Корпусе.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Даже если представить, что Россия отводит часть войск, на самом деле РФ отработала огромную и чрезвычайно сложную логистически и управленски операцию по концентрации первого эшелона войск вторжения», - заявил лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий в эфире программы «Говорит Великий Львов».

По его мнению, Россия всеми своими действиями показывает, что рано или поздно начнет войну против Украины. Более того, фактажа по отводу войск РФ от украинских границ до сих пор нет.

Руководитель штаба Нацкорпуса Максим Жорин считает, что украинцам рано радоваться:

«Самой большой вообще ошибкой сейчас будет расслабляться или считать, что все закончилось и дальше все будет хорошо. Ничего не закончилось, и хорошо точно не будет, потому что война у нас не закончилась», - отмечает Жорин.

По словам политика, это была «чрезвычайно дорогая тренировка для российских войск, которые теперь знают всю логистику».

Также в Национальном корпусе указали на первоочередные задачи для власти.

«На самом деле, даже за неделю можно было бы многое сделать. Можно было бы подписать Государственный оборонный заказ, который в эту минуту не подписан... За неделю можно было бы принять, возможно, как неотложный проект закона № 4504 о территориальной обороне. За неделю или, если говорить откровенно, за час можно было бы вернуть контрснайперскую, контрбатарейную борьбу на линию фронта», - подчеркнул Белецкий, добавив, что самое малое, что сейчас нужно стране, это «самоуспокоительные речи власти».

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Автор: Иван Бойко