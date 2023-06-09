На утро в области уровень воды держится на отметке 5,38 метра, а в Херсоне - 5,35 метра.

Сейчас в Херсоне наблюдается тенденция к уменьшению уровня затопления. По данным местных властей, за ночь уровень воды снизился на 20 сантиметров.

Как сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, на утро на правобережье области уровень воды держится на отметке 5,38 метра, а в Херсоне - 5,35 метра.

"Наблюдаем тенденцию на уменьшение уровня затопления ... уже видим, что за ночь на 20 сантиметров вода упала. Предварительно, по состоянию на сегодняшнее утро затоплено 3 тыс. 624 дома в 32 населенных пунктах Херсонщины", - рассказал Прокудин.

По его словам, по состоянию на утро эвакуировали 2 тыс. 352 человека и около 550 животных.

Глава ОВА подчеркнул, что люди из зоны подтопления должны оттуда выезжать, потому что "переждать - не вариант".

Он подчеркнул, что после эвакуации людей обеспечивают всем необходимым.

Прокудин добавил, что все службы работают круглосуточно, однако единственное, чего не хватает сейчас, это времени. Следовательно, в ОВА создали колл-центр по номеру 0 800 101 102.

Ситуация в Херсоне

Местные власти призвали волонтеров временно воздержаться от визитов в Херсон из-за ухудшения ситуации с безопасностью в области и активизации российских обстрелов.

По данным Херсонской областной военной администрации, сейчас достаточно сил, чтобы спасать людей и животных с территорий, затопленных в результате подрыва дамбы Каховской ТЭС.

Как известно, вчера, 8 июня, российские террористы прицельно обстреливали места, где продолжается эвакуация людей. В результате обстрелов были ранены гражданские, спасатели и правоохранители.

В целом в течение суток в результате российской агрессии на Херсонщине двое были убиты и 17 мирных жителей ранены.

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