В министерстве отметили, что безопасной дозы алкоголя не существует.

В Министерстве здравоохранения объяснили, как уменьшить количество алкоголя в период праздников и избежать похмелья.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрав.

"Безопасной дозы алкоголя не существует. Он может изменять ваши мысли, суждения, влиять на принятие решений и поведение, а также привести к развитию острого респираторного дистресс-синдрома, который является одним из самых тяжелых осложнений COVID-19. Кроме этого, есть прямая зависимость развития опасных заболеваний от полученных доз алкоголя. К примеру, чем больше спиртного вы употребляете, тем выше становится риск возникновения шести видов рака", - отметили в министерстве.

В Минздраве объяснили, как уменьшить количество алкоголя в период праздников:

Избегайте "триггеров". Если определенные люди или места побуждают вас к выпивке, старайтесь их избегать или практикуйте способы вежливого отказа.

Злоупотребление алкоголем часто является ошибочной попыткой справиться со стрессом. Найдите здоровые способы, например прогулки на свежем воздухе, спорт, медитация или другие техники расслабления.

По возможности замените алкогольные напитки безалкогольными аналогами.

"Кроме этого, помните, не садитесь за руль, если выпили. Даже небольшие дозы алкоголя могут повлиять на самочувствие и реакцию. Употребление алкоголя повышает артериальное давление. Сочетание алкоголя с лекарствами может привести к непредсказуемым последствиям и даже смерти", - добавили в министерстве.

Чего не стоит делать, если у вас алкогольная интоксикация?

Выпить еще алкоголя, если у вас похмелье. Этот способ не работает. Не употребляйте алкогольные напитки не менее 48 часов после того, как много выпили.

Съесть что-то жирное.

Жирная пища может навредить и без того раздраженному желудку, вызвать или усилить тошноту, что только ухудшит ваше самочувствие.

Отдайте предпочтение легким блюдам в небольшом количестве: кисломолочным продуктам или заваренным овсяным хлопьям.

Выпить кофе.

Кофеин может привести к еще большему обезвоживанию организма. Зато обязательно нужно пить больше воды – это поможет вывести алкоголь и поддержать водный баланс.

Пропускать приемы пищи.

Когда вас тошнит и даже не хочется вставать с постели, отказ от еды может показаться хорошей идеей. Однако это может привести к снижению уровня сахара в крови и ухудшить ваше самочувствие.

Отсыпаться весь следующий день.

Лучшее, что вы можете сделать для себя на следующее утро, – встать с постели и начать двигаться. Алкоголь выводится из организма двумя способами: с мочой и дыханием. "Итак, вставайте и гуляйте. Прогулка на свежем воздухе поможет улучшить самочувствие", - советуют специалисты.

Пить спортивные напитки с электролитами или даже ставить капельницы, чтобы восстановить электролитный баланс.

Исследования не выявили связи между степенью нарушения электролитного баланса и тяжестью похмелья или влиянием добавленных электролитов на тяжесть похмелья. У большинства людей организм быстро восстанавливает баланс электролитов, как только прекращается действие алкоголя.

"Что на самом деле помогает при похмелье? Время. Для того, чтобы прошли последствия употребления алкоголя, вы должны дождаться, пока организм полностью выведет токсичные продукты метаболизма алкоголя и пока восстановятся уровень жидкости, воспаленные ткани и мозговая активность. Эти процессы ускорить невозможно", - пояснили в Минздраве.

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Как сообщал УНИАН, диетолог Антон Бердов отметил, что алкоголь становится главной причиной набора веса в период новогодних праздников. По его словам, в новогоднюю ночь бывает самое калорийное застолье в году. Он дал советы, как избежать нежелательных последствий в новогоднюю ночь.

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