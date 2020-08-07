В Минске задержали украинских журналистов, их телефоны заблокированы – СМИ
В отеле "Минск" в столице Беларуси задержали штатных корреспондентов телеканала "Настоящее Время" – Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка.
По данным «Настоящего времени», их везут в Московский РУВД Минска. Причина задержания на этот момент неизвестна.
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Ромалийская и Гребенюк являются гражданами Украины, Баранюк – гражданин России.
Телефоны троих задержанных и собственного корреспондента Настоящего Времени в Беларуси Романа Васюковича в настоящий момент заблокированы.
«Настоящее Время уже несколько недель освещает выборы в Беларуси и накануне провело четырехчасовой спецэфир с сорванного митинга кандидата в президенты Светланы Тихановской. Только в соцсетях его посмотрели более полумиллиона раз», – отмечает издание.
Ирина Ромалийская – ведущая программы "Вечер", главной информационной программы Настоящего Времени.
Иван Гребенюк – украинский журналист, работающий на Настоящее Время в Праге.
Юрий Баранюк – собственный корреспондент Настоящего Времени в Санкт-Петербурге.
Официальная информация по поводу задержания пока отсутствует.
Просто хочу запам‘ятати цей момент. Надовго🥰🥰🥰Опубліковано Иваном Гребенюком Середа, 5 серпня 2020 р.
Справка. "Настоящее время" - это международный русскоязычный телеканал с редакцией в Праге.
Как сообщал УНИАН, в Беларуси накануне выборов продолжаются протесты против действующего президента Александра Лукашенко.
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