"Власть сбивает волну протестов": белорусский политолог рассказал о росте напряженности в стране перед выборами

По словам эксперта, в обществе растет напряжение.

Большинство митингов в поддержку оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской отменены действующей властью.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал директор белорусского института "Политическая сфера" Андрей Казакевич.

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"На прошлой неделе по всей стране проходили массовые митинги в поддержку Светланы Тихановской, считается, что достаточно успешно, - беспрецедентное количество участников, хорошая организация. На этой неделе штаб столкнулся с серьезными проблемами, и большинство митингов по всем регионам были отменены или саботированы со стороны власти ", - сказал политолог.

По словам Казакевича, в обществе растет напряжение.

"Сегодня вечером должен состояться митинг в центре Минска, который долго готовился, но также было объявлено, что на его месте сейчас будет проходить официальный концерт. Получается, что власть пытается сбить волну успешных массовых акций. Все это создает дополнительное напряжение, чувствуется неустойчивость внутриполитической ситуации, все готовятся к 9-го (августа, дня выборов - ред.), потому что ожидаются акции протеста ", - сказал Казакевич.

Как сообщал УНИАН, выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа. На фоне предвыборной кампании по всей стране проходят массовые акции, на которых выступают против переизбрания Лукашенко на очередной срок.

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