В отопительный сезон ожидается дефицит газа.

В Минрегионе в сотрудничестве с органами местного самоуправления рассматривают возможность перевода котельных по сжиганию природного газа на альтернативные виды топлива в отопительный сезон. Предварительно с помощью передвижных твердотопливных котельных будут сжигать пеллеты, дрова, щепу, солому и торф.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Это позволит заменить природный газ местными видами топлива в наиболее критическое время отопительного периода. Например, во время перебоев поставок природного газа", - отмечается в ответе Минрегиона.

Местные власти обязали провести разъяснительную кампанию для людей, чтобы они уже сейчас начинали базовое утепление своих жилищ, квартир и домов с использованием энергосберегающих технологий.

Напомним, ранее украинцам рассказали, будут ли веерные отключения электроэнергии в отопительный сезон. Министр развития громад Алексей Чернышов призвал украинцев бережно относиться к расходу электроэнергии и тепла зимой.

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