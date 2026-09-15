В Украине подорожала земля: сколько сейчас стоит один гектар

Активность на земельном рынке демонстрирует тревожную тенденцию.

Один гектар сельскохозяйственной земли в Украине по итогам августа подорожал до средней отметки 80 542 грн. По сравнению с июлем стоимость участков выросла почти на 3 тысячи грн – тогда землю продавали по 77 830 грн, свидетельствует статистика OpenDataBot.

Главный тренд рынка земли – общее сокращение площадей проданных участков, которое продолжается с марта. В августе было продано всего 14 967 га, тогда как в предыдущем месяце – 18 101 га. В пиковом марте этот показатель был намного выше – 24 105 га. Общие показатели еще могут колебаться, поскольку сбор данных до сих пор продолжается. Статистика приведена по состоянию на 14 сентября.

ТОП-5 регионов с самыми дорогими паями в августе:

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Львовская область – 260 970 грн за гектар;

Ивано-Франковская область – 151 777 грн;

Киевская область – 133 634 грн;

Полтавская область – 116 863 грн;

Волынская область – 113 512 грн.

Что касается областей, где земля стоила в августе дешевле всего, то это юг и восток Украины, где ситуация с безопасностью наихудшая (Киев не учтён):

Донецкая область – 34 910 грн;

Херсонская область – 35 775 грн;

Николаевская область – 40 922 грн.

Рынок земли в Украине – последние новости

В конце весны средняя цена гектара земли в Украине составляла 74 528 гривень. Пятерка регионов с самыми дорогими паями выглядела так же, как и в августе – за исключением Волынской области, вместо которой была Тернопольская.

В прошлом году самая высокая средняя стоимость гектара земли в Украине была зафиксирована в апреле – 70 165 гривень. Ранее это был самый высокий показатель с момента запуска рынка земли в Украине в июле 2021 года (102 102 гривни). Однако уже в январе текущего года средняя цена на землю взлетела до 95 746 гривень, приблизившись к рекорду.

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