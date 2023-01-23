Президент заявил, что надо построить государство, которое будет образцом безопасности.

Президент Владимир Зеленский убежден, что украинское образование надо сделать конкурентоспособным и современным.

Как сообщает пресс-служба президента, в День Соборности Украины состоялась встреча Зеленского и бывшего премьер-министра Великобритании, члена британского парламента Бориса Джонсона со студентами и преподавателями Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В частности, отвечая на вопрос о том, каким Зеленский видит украинское высшее образование в послевоенный период, президент выразил убеждение, что образование в Украине должно быть конкурентоспособным.

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"Мне кажется, самое главное, когда любое государство хочет такого студента, хочет такого специалиста. Знаний достаточно, чтобы быть свободным. Это очень важно: не искать работу, а быть свободным, чтобы за тобой ходил бизнес или государственные институты", - сказал Зеленский.

Президент также акцентировал, что образование должно быть актуальным и соответствовать потребностям настоящего, при этом без потерь образовательных стандартов и достижений.

В этом контексте он отметил, что именно война продемонстрировала Украине, в каких сферах пора модернизироваться. Так, ракетные атаки и вражеские удары дронами указали на необходимость защиты и переформатирования электросетей, кибератаки - на важность защиты финансовых институтов, а блэкауты - на необходимость разработки и внедрения технологий, которые бы работали даже при условии полного отключения всего.

"Вот что я имею в виду, когда говорю, что образование должно быть конкурентоспособным и современным. Современные профессии. Мы должны знать, что мы не сможем больше жить так, как жили. И мы должны построить государство, которое будет образцом безопасности. И мне кажется, у нас для этого есть все шансы", - рассказал президент.

Визит Бориса Джонсона в Украину

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 января, Борис Джонсон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках нового визита в Украину. Бывший премьер-министр Великобритании заявил, что "для него честь" снова увидеться с нашим лидером.

Во время встречи Джонсон рассказал, что посетил населенные пункты на Киевщине, где велись боевые действия, и увидел последствия оккупации и обстрелов. Как заявил бывший премьер, удары "до сих пор продолжаются", и он сделает все для помощи Украине в рамках своих возможностей.

Джонсон является одним из самых ярых партнеров и союзников нашей страны. С начала полномасштабного вторжения он активно занимался вопросами помощи Украине, и продолжил это делать после отставки с поста премьер-министра. Это уже его четвертый визит в Украину с 24 февраля 2022 года.

В колонке для WSJ он написал, что война в Украине может закончиться только с поражением российского президента Владимира Путина. Он подчеркнул, что украинцев терроризируют ракетами и беспилотниками, и мир не должен продолжать наблюдать за этим.

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