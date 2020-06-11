В Минобразования раскритиковали решение властей Киева об итоговой аттестации для выпускников

Относительно решения Кличко, Мандзий отметила: "Каждое должностное лицо должно действовать в рамках своих полномочий".

Временная исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий заявила, что выпускники школ Киева должны сдавать ГИА.

Ранее власти столицы отменили эти экзамены. Об этом она рассказала в эфире "Сніданку з 1+1".

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"22 мая в Украине введен адаптивный карантин и уже сняли жесткие ограничения. Есть соответствующее решение и предусмотрено проведение Государственной итоговой аттестации в форме ВНО. Самое важное обеспечить безопасные условия, но оснований для освобождения от ГИА на сегодня нет", - заявила исполняющая обязанности министра.

Относительно решения Кличко, Мандзий отметила: "Каждое должностное лицо должно действовать в рамках своих полномочий".

Ранее в КГГА сообщили, что в 2019-2020 учебном году освобождены от прохождения государственной итоговой аттестации учащиеся, которые завершают получение полного общего среднего образования.

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