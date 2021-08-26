Глава МИД Украины поручил дипломатам держать на особом контроле ситуацию в связи со взрывом возле аэропорта Кабула.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что пока не поступала информация о возможном наличии украинских граждан среди пострадавших в результате взрыва возле международного аэропорта в Кабуле.

Об этом спикер МИД Олег Николенко сообщил в микроблоге Twitter.

"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил посольству Украины в Таджикистане держать на особом контроле ситуацию в связи со взрывом возле аэропорта Кабула. Информация о наличии пострадавших украинцев пока не поступала", - сообщил спикер.

Что предшествовало

Взрыв произошел у одного из входов в международный аэропорт Хамид Карзай в столице Афганистана. Там собралась толпа афганцев, которые пытались попасть на территорию аэропорта. Вероятно, взрыв совершил террорист-смертник.

Талибан захватил власть в Афганистане

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти. Также 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. 18 августа стало известно, что Гани со своей семьей находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Группировка Талибан 19 августа провозгласила новое государство на подконтрольной ей территории – Исламский Эмират Афганистан.

Представители Талибана объявили в стране всеобщую амнистию и заявили, что намерены поддерживать мирные отношения со всеми странами. Они также пообещали, что женщинам будут предоставлены права, но "в рамках Ислама". Тем не менее приход талибов к власти спровоцировал панику и бегство людей из страны. Многие помнят жестокое правление Талибана в девяностых, когда в обществе действовал крайне жесткий режим шариата.

Автор: Виталий Саенко