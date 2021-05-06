В Мариуполе в стипендиальной программе от «Метинвеста» участвуют пять ключевых учебных заведений-партнеров предприятий группы компаний, студенты которых смогут рассчитывать на дополнительные поощрительные выплаты в процессе обучения.
Как отметили в пресс-службе компании, речь идет о таких учебных заведениях, как: Мариупольское высшее металлургическое профессиональное училище, Мариупольский центр профтехобразования, Мариупольский профессиональный лицей автотранспорта, Мариупольский профессиональный машиностроительный лицей и Мариупольский политехнический профессиональный колледж ПГТУ.
На стипендию от «Метинвеста» в размере от 700 до 1200 гривень смогут рассчитывать студенты I-IV курсов вышеуказанных учебных заведений. В частности, на первом курсе стипендии получат все, кто выберет профессии и специальности, участвующие в стипендиальной программе. В дальнейшем наличие стипендии будет зависеть от успеваемости студента в освоении теории и практики, а размер будет расти от курса к курсу.
Отмечается, что программа «Метинвеста» охватывает от 1100 студентов-стипендиатов. Студенты, поступившие в училища после окончания 9-классов будут получать на первом курсе 700 грн, на базе 11-классов – 1200 грн, поступившие в колледж после 11-классов – 700 грн. Также в этом году под стипендию попадут студенты 3-го курса колледжа, получающие образование на базе 9-классов – стипендия составит 1000 грн.
Стипендию смогут получить студенты, которые выберут следующие профессии:
- электрогазосварщик, газорезчик
- электросварщик ручной сварки
- слесарь-ремонтник
- станочник широкого профиля
- оператор станков с программным управлением
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
- оператор поста управления станом горячей прокатки
- подручный сталевара конвертерного производства
- стропальщик
- машинист крана металлургического производства
- помощник машиниста тепловоза
- слесарь по ремонту подвижного состава
Кроме того, на стипендию могут рассчитывать студенты специальностей:
- «Металлургия»
- «Отраслевое машиностроение»
- «Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии»
«Это очень большой спектр профессий. Большой плюс работы на предприятиях «Метинвеста» - конкурентная заработная плата, оздоровление, бесплатное обучение для молодежи и многое другое. А сотрудники, которые стремятся развивать свои профессиональные навыки и выводить предприятия на новый уровень работы, всегда уверенно идут по карьерной лестнице, добиваясь достойных высот», - прокомментировал директор по персоналу и администрации МК «Азовсталь» Иван Голтвенко.
Напомним, 26 апреля 2021 года предприятия Группы компаний «Метинвест» запустили в Мариуполе пилотный проект по выплате стипендий студентам, выбравшим обучение на технических специальностях. В частности, был подписан меморандум с пятью училищами и колледжами. Цель проекта – привлечь как можно больше молодежи на востребованные рабочие профессии.
«Компании необходимы квалифицированные специалисты, которые обучились с учетом современных запросов бизнеса. Нынешний запрос – сотрудники, которые умеют работать здесь и сразу, знают технологии, знают оборудование. Конечно, мы обучаем на производстве непрерывно, но твердая база быть должна», – прокомментировал директор по персоналу и администрации меткомбината «Азовсталь» Иван Голтвенко.
При этом он добавил: «Сегодня мы дошли до той черты, когда люди с высшим образованием найти работу не могут. Молодежь на протяжении минимум 10 лет делает выбор в пользу гуманитарных и модных профессий. В итоге рынок переполнен юристами, экономистами, менеджерами, психологами и так далее. То есть молодежь получила дипломы, а работы для них нет. При этом очень нужны специалисты рабочих профессий, а их нет. Такой перекос нужно выровнять, поэтому «Метинвест» и принял решение мотивировать молодежь, объяснить, что стабильность важнее моды».
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