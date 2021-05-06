Студенты колледжей и училищ Мариуполя смогут получать стипендии до 1200 гривень от «Метинвеста».

В Мариуполе в стипендиальной программе от «Метинвеста» участвуют пять ключевых учебных заведений-партнеров предприятий группы компаний, студенты которых смогут рассчитывать на дополнительные поощрительные выплаты в процессе обучения.

Как отметили в пресс-службе компании, речь идет о таких учебных заведениях, как: Мариупольское высшее металлургическое профессиональное училище, Мариупольский центр профтехобразования, Мариупольский профессиональный лицей автотранспорта, Мариупольский профессиональный машиностроительный лицей и Мариупольский политехнический профессиональный колледж ПГТУ.

На стипендию от «Метинвеста» в размере от 700 до 1200 гривень смогут рассчитывать студенты I-IV курсов вышеуказанных учебных заведений. В частности, на первом курсе стипендии получат все, кто выберет профессии и специальности, участвующие в стипендиальной программе. В дальнейшем наличие стипендии будет зависеть от успеваемости студента в освоении теории и практики, а размер будет расти от курса к курсу.

Отмечается, что программа «Метинвеста» охватывает от 1100 студентов-стипендиатов. Студенты, поступившие в училища после окончания 9-классов будут получать на первом курсе 700 грн, на базе 11-классов – 1200 грн, поступившие в колледж после 11-классов – 700 грн. Также в этом году под стипендию попадут студенты 3-го курса колледжа, получающие образование на базе 9-классов – стипендия составит 1000 грн.

Стипендию смогут получить студенты, которые выберут следующие профессии:

электрогазосварщик, газорезчик

электросварщик ручной сварки

слесарь-ремонтник

станочник широкого профиля

оператор станков с программным управлением

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

оператор поста управления станом горячей прокатки

подручный сталевара конвертерного производства

стропальщик

машинист крана металлургического производства

помощник машиниста тепловоза

слесарь по ремонту подвижного состава

Кроме того, на стипендию могут рассчитывать студенты специальностей:

«Металлургия»

«Отраслевое машиностроение»

«Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии»

«Это очень большой спектр профессий. Большой плюс работы на предприятиях «Метинвеста» - конкурентная заработная плата, оздоровление, бесплатное обучение для молодежи и многое другое. А сотрудники, которые стремятся развивать свои профессиональные навыки и выводить предприятия на новый уровень работы, всегда уверенно идут по карьерной лестнице, добиваясь достойных высот», - прокомментировал директор по персоналу и администрации МК «Азовсталь» Иван Голтвенко.

Напомним, 26 апреля 2021 года предприятия Группы компаний «Метинвест» запустили в Мариуполе пилотный проект по выплате стипендий студентам, выбравшим обучение на технических специальностях. В частности, был подписан меморандум с пятью училищами и колледжами. Цель проекта – привлечь как можно больше молодежи на востребованные рабочие профессии.

«Компании необходимы квалифицированные специалисты, которые обучились с учетом современных запросов бизнеса. Нынешний запрос – сотрудники, которые умеют работать здесь и сразу, знают технологии, знают оборудование. Конечно, мы обучаем на производстве непрерывно, но твердая база быть должна», – прокомментировал директор по персоналу и администрации меткомбината «Азовсталь» Иван Голтвенко.

При этом он добавил: «Сегодня мы дошли до той черты, когда люди с высшим образованием найти работу не могут. Молодежь на протяжении минимум 10 лет делает выбор в пользу гуманитарных и модных профессий. В итоге рынок переполнен юристами, экономистами, менеджерами, психологами и так далее. То есть молодежь получила дипломы, а работы для них нет. При этом очень нужны специалисты рабочих профессий, а их нет. Такой перекос нужно выровнять, поэтому «Метинвест» и принял решение мотивировать молодежь, объяснить, что стабильность важнее моды».

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Автор: Григорий Бондарь