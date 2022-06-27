В городе сложилась сложная гуманитарная и эпидемиологическая ситуация.

Жители оккупированного российскими войсками Мариуполя вынуждены ловить голубей и в дальнейшем употреблять их в качестве еды.

Об этом пишет журналист Денис Казанский, публикуя соответствующее фото.

"Продуктов хватает не всем, поэтому многие горожане, не получив гуманитарную помощь от российских оккупантов, ловят и едят голубей. Для птиц устанавливают специальные ловушки из ящиков", - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, по оценкам городской власти, к осени в Мариуполе могут погибнуть несколько тысяч человек из-за крайне тяжелой эпидемиологической ситуации.

Также сообщалось, что в Мариуполе стремительно ухудшилась ситуация с продуктами питания, жителям города катастрофически не хватает еды. "Кроме кризиса с питьевой водой стремительно ухудшилась ситуация с едой. Частично из-за сокращения гуманитарной помощи, отчасти из-за возвращения в город мариупольцев из приморских поселков, где вообще нет гуманитарной помощи", - сообщил советник мэра Петр Андрющенко, добавив, что из-за этого в оккупированном городе наблюдаются большие очереди.