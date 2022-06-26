Данную трагическую новость телеведущему сообщила его соседка.

Украинский телеведущий, славу которому принесла программа "Орел и решка", показал шокирующие кадры своего родного Мариуполя. Оккупанты продолжают ровнять с землей хорошо известные Андрею районы.

"Моя школа, где я учился. До войны она была одной из лучших. Большое футбольное поле с искусственным газоном, где постоянно занимались дети из района. Беговые дорожки с современным резиновым покрытием. Мини футбольное поле с искусственным покрытием. Баскетбольное поле. Тренажеры. Там было нереально классно. Там постоянно были дети", - написал Бедняков, опубликовав кадры руин.

Досталось и дому, в котором он вырос.

"А за школой дом, где я вырос. Там была наша квартира. Почему "была"? Все просто. Попадание. Сгорела многоэтажка. Нас "освободили" от квартиры", - поделился телеведущий.

Также он опубликовал скриншот сообщения, которое ему написала женщина из Мариуполя. Судя по ее словам, она жила по соседству с Андреем в Мариуполе. Информацию о разрушении дома, где жил Бедняков, она подтвердила.

Также в своем Instagram-аккаунте Андрей пожелал всем спокойной и мирной ночи, однако пожелание не сбылось - утром 26 июня он показал снимки, сделанные в Киеве и Харькове после ночного авиаудара.

Напомним, экс-ведущий "Орел и решка" Андрей Бедняков перевел свой блог на украинский язык.

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