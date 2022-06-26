Оккупанты отрицают риски распространения холеры.

К осени в Мариуполе могут погибнуть несколько тысяч человек из-за крайне тяжелой эпидемиологической ситуации.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире национального телемарафона.

Он считает, что эпидситуация остается на высоком уровне угрозы. В июле ожидается обострение рисков распространения холеры, а оккупанты отрицают существование такой угрозы.

"Из-за этого уже в начале сентября мы можем потерять несколько тысяч человек. Это очень сложная ситуация, не хотят оккупанты ни к чему прислушиваться. До них не доходит", - пояснил он.

Также Андрющенко сообщил, что загоревшийся мусорный полигон до сих пор не потушили.

"Уже четвертый день пылает мусорный полигон, ничего не делается. Напротив, другой действующий полигон ставят под угрозу вспышки. Проблема в том, что они не выбрасывают мусор, а строительный мусор из-под разбора домов и поэтому консервируют проблемы, которые могут возникнуть", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 24 июня советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в городе продолжается пожар на законсервированном мусорном полигоне.. Он отметил, что никаких мер для локализации или тушения огня российские оккупанты не совершают.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко предупреждал о наступлении экологической катастрофы, если пожар на свалке в Мариуполе не будет ликвидирован.

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