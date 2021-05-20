"Стальной дом" будет площадью более 7 тысяч квадратных метров.

В Мариуполе при содействии "Метинвеста" началась активная фаза строительства первого в Украине жилого "стального дома".

Для строительства дома меткомбинат "Азовсталь" (входит в группу "Метинвест") передаст более 330 тонн металлоконструкций.

Первый жилой многоквартирный "стальной дом" вскоре появится и в Мариуполе на улице Амурская, 11. Его каркас выполнят из металлоконструкций, а стены - из железобетона.

Читайте также«Метинвест» обеспечивает работой 80 тысяч сотрудников: итоги 15 лет работы компании"Стальной дом" будет площадью более 7 тысяч квадратных метров. Согласно проекту, это - восьмиэтажный дом на 120 квартир, из которых 60 – однокомнатных и 60 – двухкомнатных.

Цветовое решение, перепады этажности двухподъездного дома будут отличать его от остальной застройки. Новостройка будет иметь наивысший уровень энергоэффективности (А+++).

"Группа "Метинвест" поддержала инициативу городской власти и безвозмездно изготавливает и передает все необходимые металлоконструкции", - заявил директор департамента по региональному развитию "Метинвеста" Александр Вишняков.

Сейчас ведется монтаж конструкций первого этажа: так, до конца мая "Метинвест" отгрузит 87,9 тонн металла. Еще 249,6 тонн металлопродукции поставят до конца июля.

Напомним, что из стали "Метинвеста" построено множество зданий и сооружений - саркофаг над Чернобыльской АЭС, ТРЦ Lavina Mall, НСК "Олимпийский", Дарницкий и прозрачный мосты.

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Автор: Григорий Бондарь