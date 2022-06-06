Для завершения операции "z-унитаз" оккупанты организовали специальную почту.

В Мариуполе оккупанты захватили уцелевшие отделения "Укрпочты" и присвоили им "российские"индексы.

Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в своем Telegram.

"Россия хотела украсть у Украины будущее, но пока сосредоточилась на кражах микроволновок и унитазов... Даже специальную почту для этого приобщили. После окончания операции "z-унитаз", они перешли к нашей почте", - написал Смелянский.

По его словам, вчера он узнал, что отделения "Укрпочты" в Мариуполе, которые не были уничтожены во время бомбардировки, сейчас используют оккупанты.

"Наши помещения теперь использует почта днр/россии, что меня не удивляет. Даже предоставили им 6-значные российские индексы. Ну "шестеркам" - шестизначные индексы. Действительно, соответствующая форма же у Почты России для нацификации уже есть", - отметил Смелянский.

Что происходит в Мариуполе

Российские оккупанты полностью уничтожили почти 1 300 многоэтажек в Мариуполе, поэтому реальное количество погибших жителей города может быть в разы больше озвученных 22 тысяч.

Российские оккупанты отправляют в "фильтрационные лагеря" жителей Мариуполя, которые хотят покинуть разрушенный город, после чего их депортируют в депрессивные регионы России. Таких лагерей немало на оккупированных врагом территориях Украины.

Российские захватчики приняли решение об усилении "режима фильтрации" в Мариуполе с июня.

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