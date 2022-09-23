По квартирам горожан ходит комиссия с урной и бюллетенями и двое автоматчиков.

В Мариуполе избирательные участки так называемого "референдума" расположены в магазинах и кафе, в город заехало 27 тяжелых военных грузовиков.

Об этом советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Telegram.

"Избирательные участки (простигосподи) расположены в магазинах и кафе. Вечная мечта пророссийского населения "голосовать за гречку официально" осуществилась. При том на участках - пусто. Относительно присущих выборам условий волеизъявления вроде кабинок - нет. Ставишь отметку под пристальным наблюдением людей с автоматами. Такая она - российская демократия", - сообщил он.

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По его словам, основным средством принуждения для голосования является поквартирный обход.

"Комиссия в составе два человека с урной и бюллетенями и двое автоматчиков. Стучат в двери квартир и домов, заставляют соседей вытаскивать людей в комиссию. Принуждение, принуждение и принуждение. Фактически предлагают сказать "да" или "нет" прямо в дуло автомата", - отмечает Андрющенко.

Он отмечает, что в Мангусском и Никольском районе нет ни одного "физического" участка, но людей "отлавливают гораздо активнее, особенно по селам".

"Фактически "показательный" старт псевдорефрендума выглядит очень провально, не сюрприз. В срочном порядке оккупационная власть загоняет под камеры на едва готовы участки в помещении ЦПАУ Центрального района, школ №4; 5; 41 "бюджетников" и прочих коллаборантов, чтобы хоть как-то отчитаться о "празднике возвращения домой", - пишет Андрющенко.

Он призывает людей придерживаться тактики уклонения от голосования - просто не открывать дверь.

"Понятно, что по спискам подпись рано или поздно поставят за вас, но так вы хотя бы будете спать с чистой совестью", - добавил он.

Фейковые референдумы России на оккупированных территориях: главное

Рашисты планируют 23-27 сентября провести на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.

В Мелитополь привезли массовку из Крыма для того, чтобы делать постановочные пропагандистские видео на тему псевдореферендумов.

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