Специальным транспортом они были доставлены в Донецкую область.

Из Лисичанска эвакуировали 16 жителей, из которых трое – дети.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он отметил, что уже более месяца каждая попытка эвакуироваться является риском для жизни, однако оставаться в городах и селах Луганской области еще опаснее.

"Только за вчера сотрудниками Национальной полиции, спасателями и волонтерами эвакуированы 16 жителей Лисичанска, среди которых трое малолетних детей. Полицейские в течение дня подвозили желающих к определенному месту эвакуации, откуда специальным транспортом они были доставлены в Донецкую область", - добавил Гайдай.

Напомним, по состоянию на сегодня, противник безуспешно пытается установить полный контроль над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются.

На Славянском направлении противник активных действий не проводил, сосредоточивает свои войска, пытается создать условия для возобновления наступления.

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