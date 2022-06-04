Российские оккупанты уничтожили этот украинский город.

Российские оккупанты стерли с лица Земли город Лиман Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции Киевской области.

По словам мэра Лимана Александра Журавлева, город полностью оккупирован. В Лимане нет газа, воды и света.

"Там находятся около 7,5 тыс. жителей. Эвакуировать их пока возможности нет", - отметил Журавлев.

Города просто нет, рашисти его полностью уничтожили", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 30 мая российские оккупанты вошли на окраины Северодонецкая и закрепляются в Лимане. На Донецком направлении подразделения агрессора основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий с целью окружения украинских войск в районах Лисичанск, Северодонецк и блокировании основных логистических путей.

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