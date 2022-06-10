Российские войска также пытались штурмовать Нырковое и Николаевку, но понесли потери.

Русские войска наступают в направлении Воздвиженка - Роты, имеют частичный успех.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Противник ведет наступление в направлении Воздвиженка - Роты, имеет частичный успех, закрепляется на занятых рубежах", - говорится в сообщении.

На Бахмутском направлении оккупанты активно применяют оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

"Подразделения противника пытались вести штурмовые действия в направлении населенных пунктов Нырковое и Николаевка. Украинские воины нанесли огневое поражение. Оккупанты с потерями отошли", - сообщили в Генштабе.

Враг также пытался провести разведку боем в направлении населенных пунктов Нагорное и Берестовое, но получил отпор и отошел.

На Северодонецком направлении противник безуспешно пытается установить полный контроль над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются.

На Славянском направлении противник активных действий не проводил, сосредоточивает свои войска, пытается создать условия для возобновления наступления.

На Донецком направлении враг продолжает огневое поражение наших подразделений по всей линии соприкосновения, наносить ракетные и авиационные удары, в том числе и по населенным пунктам.

Ранее в американском Институте изучения войны сообщили, что российская армия добилась незначительных успехов в наступлении на Славянск, но прежде чем его штурмовать, ей предстоит преодолеть определенные трудности.

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